搜救畫面曝！擴大搜索失蹤2學童 虎豹潭尋獲8歲女童雨衣、鞋子

搜救人員稍早尋獲一隻鞋子與粉紅色雨衣，經警方與家屬確認，確實為劉姓女童所有。（翻攝）

搜救人員稍早尋獲一隻鞋子與粉紅色雨衣，經警方與家屬確認，確實為劉姓女童所有。（翻攝）

消防局今（18）日度動員309人分9個搜救區加強搜救。（翻攝）

新北市雙溪區虎豹潭16日溪水暴漲造成6名遊客落水失蹤，搜救人員17日尋獲2大人及2童遺體，仍有15歲陳姓少女及8歲劉姓女童失蹤，消防局今（18）日度動員309人分9個搜救區加強搜救，搜救人員稍早尋獲一隻鞋子與粉紅色雨衣，經警方與家屬確認，確實為劉姓女童所有。

「大方體驗自然營」招募31人前往虎豹潭活動，未料溪水暴漲造成4死、2失蹤嚴重意外，基隆地檢署和瑞芳警分局17日約談負責人張文賢、創辦人涂淑芳及蘇姓女領隊到案，檢方複訊後，依過失致死罪嫌，諭知蘇女20萬元交保並限制住居。

消防局把握黃金救援時間，今（18）日度動員309人分9個搜救區加強搜救，除了自行派出空拍機搜索外，也協調空勤總隊協助，派出直升機支援。搜救人員在岸邊尋獲一隻鞋子與粉紅色雨衣，經警方與家屬確認，確實為劉姓女童所有，搜救人員也擴大搜索中。

消防局表示，出動各式車輛、船艇、無人飛機、魚探機等共計96台，從落水處梳子壩劃定9個搜救區及1個攔截點，組成綿密的搜救網。

此外，並以六合橋下游至三水潭等區域為搜救熱區，由特搜隊及潛搜人員執行搜救任務，另外為達快速搜索目的，由坪林及雪山分隊從坪林逆游搜索至黑龍潭，盼今日能迅速完成搜尋任務。