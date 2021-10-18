高雄仁武日前發生11個月大女童到蔡姓保姆家中托育時，不慎摔倒頭部重創，送醫搶救後不治，女嬰家屬懷疑蔡姓保母對女嬰施暴，18日下午1時檢方會同法醫相驗，女嬰父親對高市府社會局事後的處理態度相當不解，截至目前都還沒有任何一通電話關心相關事宜。

蔡父表示，他對社會局事後的處理方式相當不能諒解，除了從案發到現在還未接到任何一通電話關心情況就算了，他也提出質疑，社會局發給蔡姓保姆的特優保姆證照標準為何，還有近年來虐童案件頻傳，社會局根本不重視，竟沒要求保姆裝設攝影機，讓他無法接受。

另外，蔡父也無法認同檢警的做法，他表示，大家都已經相當理性在處理相關事務，但保姆在偵辦過程中的說詞明明反覆不一，他不懂為何保姆沒被收押，希望在司法相驗結果出爐，可以證明女兒確實是被保姆重摔致死後，檢警就能立刻把保姆收押。

女嬰奶奶指出，當時是透過保姆平台找到蔡姓保姆，由於社會局有核發保姆證照給蔡女，而且也向他們聲稱蔡姓保母相當認真又有經驗，因此他們認為將孫女交給保姆應該無大礙，沒想到才託給保母照顧第2天就發生憾事，而醫師向他們說明，女嬰到院時瞳孔已經放大、腦壓異常飆高，不可能如保姆所述的輕摔，有可能是嚴重傷害。

女嬰奶奶認為，社會局應該強制要求保姆在公共空間或是遊戲區域裝設監視器，並且更重視保姆的審核機制，避免社會上這麼多可愛的嬰兒因此發生憾事。

女嬰家屬透露，他們與蔡姓保姆初次見面時，無論說話或臉部表情都相當正常，但是事發後，蔡女疑似為了規避責任，先是蔡女的先生出面替她緩頰，指稱妻子曾經發生車禍也開過刀，所以動作遲緩，隨後見到蔡姓保母時更誇張，竟然裝出臉部抽蓄的狀態，讓他們相當氣憤，所以希望社會局審核合格保姆的機制要更嚴謹。

高雄市社會局兒少科長何秋菊說，這名保姆於2018年因為具有保姆技術士證，也有體檢相關合格證明，她當時送件給社會局，社會局依法審核她的證照，取得居家式的登記照，可以擔任合格保姆並作收費式的托育服務。

對於此事，經過家防中心兒虐調查，社工調查後認定此保姆的行為違反兒少福利與權益保障法第49條規定，已經依法要求她停止托育，並廢止登記，未來不能再擔任保姆的工作。

社會局表示，接獲通報後，家防中心就有出動志工介入調查，也有與家屬做訪談，過程中有與奶奶聯繫，今天也再次向家屬說明事情處理方式。

至於家屬反映未裝設攝影機一事，社會局表示，這屬於全國性的規定，約兩年前曾經有家長團體對衛福部社會及家庭署反映，當時經過許多討論包含居家式照顧涉及保姆的私領域，有隱私權的爭議等等，中央當時沒有決議採行；對於家屬再次提出裝設攝影機，社會局近日會再提案給衛福部，給家屬與家人一些保障。