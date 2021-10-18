入秋以來最強東北風來襲，新北、宜蘭今晨都出現18.1度低溫，天氣轉涼讓好市多秋冬限定的入浴劑夯爆，民眾在網路上分享後引起討論，網友紛紛表示，「這個好用，我又多抱一箱回家」。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一款入浴劑，一盒72錠有9種香味599元，平均1錠只要8.3元，並興奮表示「喜歡泡澡的，這個真的很可以，日藥隨便一小盒都2-3百，今天看到馬上放入購物車。」

貼文一出立刻引起討論，眾網友齊推這款秋冬神物，「真的讚！」、「這個好用，我又多抱一箱回家」、「下午買了，晚上立馬拆來用」、「這個很厲害，在日本買過，好事多竟然進了」、「非常好用！回購多次，冬天泡更是舒服」、「太便宜了吧」、「突然好想泡湯」、「推推，上次看到馬上買兩盒囤」、「可以不用一直灑玫瑰了」。

不過也有網友表示，「小朋友要試過再用，我家十歲兒子，用其中某一塊會過敏，身上長紅色的疹子」、「這種的比較化學，日本有一些是很像藥草包的或精油浴鹽的我比較喜歡」、「我有買，但味道我很不能接受」、「這個被我們放到過期」、「回購品，但沒顯著感覺」、「有買，但是其中一個香味讓我香到受不了，鼻子一直很癢」。