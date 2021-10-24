國立台灣歷史博物館上半年適逢新冠肺炎疫情，看展人數大減，下半年升級為3級機關又逢建館10周年，10月底大動作迎接館慶，30日、31日在館內與館外各舉辦劇團表演與島嶼餐桌市集，29日入館民眾，只要姓名有「國、立、臺、灣、歷、史、博、物、館」任1字，皆可免費入館。

台史博之前因常設展館更新，停展了1年多，今年初常設館重新更新開放，又遇上新冠肺炎疫情，下半年度才算全面對外亮相。館方17日與台灣文學館同步升級為3級機關，編制擴大，活動安排與策展計畫更貼近民眾，讓人有感。

台史博10月底迎來10周年館慶，因台灣不少博物館名稱相近，館方名稱常被講錯， 趁館慶活動推出姓名遊戲，只要名字任一字與台史博全名任1字相同，29日即可免費暢遊1天。

台史博表示，30日、31日適逢假日，館方除了在館內安排台南人劇團表演，館外也有島嶼餐桌物語主題市集，市集規模上百攤，邀請來字北部與中部的傳統小吃創意攤位，包括閩南、客家與異國料理，有歷史新創的味道。另外邀請7組獨立樂團歌手與馬戲團表演，館內外一樣熱鬧，大規模慶祝10周年館慶與常設館更新開展。

台史博11月將舉辦館慶特展，一次推出10年來累積的各項策展主題。機關升級後，館內增加數位創新中心，目前正在徵集當代典藏資料，其中新冠肺炎的防疫物件，最能記載台灣度過防疫生活的點滴歷史，未來將會公布在展覽中，紀念台灣走過的防疫年代。