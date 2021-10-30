shu uemura植村秀 × Hello Kitty聯名系列。

化妝品隱賣王帶客，趁周年慶搶市！新光三越台北信義新天地統計，今年各大化妝品牌提前一周陸續推出耶誕節限定禮盒、耶誕彩妝，其中，Dior繁花幻境聖誕倒數日曆、SABON流金年華倒數月曆，開賣當日即完售；shu uemura植村秀 × Hello Kitty聯名系列，全系列從21日起首7日熱賣200組，可見超搶手。

後續登場的還有ORIGINS品木宣言2021聖誕特快車倒數月曆，價值4146元、特價2880元；YSL聖誕限定彩妝盤每組3600元等。另，也發現精品彩妝在今年推出Lifestyle關聯商品，靠著生活儀式感的單品帶動新客，像是Hermès Beauty推出Les Mains Hermès指彩護手系列顧客詢問度高，成為最佳入手王；YSL Beauty推出自由不羈髮香噴霧 30ml，瓶身富有質感，內含石榴等植萃成分，在網路上掀起討論。