因應明年基本工資月薪調整2萬5250元，勞動部近期預告「勞工退休金月提繳分級表修正草案對照表」，刪除2萬5200級距、修改成2萬5250元，勞動部提醒，明年起原本提繳勞退級距在2萬4000元、2萬5200元的的受僱全時勞工，明年起將調整至2萬5250元，僱主要為勞工提繳1515元勞工退休金至其個人帳戶。

相較現行2萬4000元級距，僱主每月要提繳1440元，2萬5200元僱主則要提繳1512元，而提高至25250元，僱主每月要提繳勞工退休金提高至1515元，相較現行級距分別提高75元、3元。