頂溪國小學生與教養院一起跳輪標舞，學生扮演身心障礙者坐在輪椅上體驗。（社會局提供）

頂溪國小學生以個人特質自告奮勇上前線支援，右為關主腦性麻痺院生小純。（社會局提供）

疫情趨緩，八里愛心教養院重啟生命之美校園巡迴列車，18日上午開進永和區頂溪國小，腦性麻痺院生小純首度分享繪本「你很特別」生命故事，感動現場許多師生。院生還帶來輪標舞、性平企鵝輕黏土以及陶藝等，讓頂溪的學生一起參與互動，也藉此了解並同理身心障礙者，頂溪輔導主任巫靜雯表示，這是一堂非常有生命教育意義的課程。

院生小純因後天重度腦性麻痺，在六歲時便進入教養院接受照顧服務，至今已滿三十三年，過去她總是躲在角落裡，不敢參加社團或任何活動，今年在老師的鼓勵下，首度參加生命之美列車，她以「舞動清風」舞獅為活動揭開序幕，其他院生們拿著獅子布偶與彩球隨節奏揮舞，這些腦麻生必須一一克服肢體張力，才能舞出一個動作來。

八里愛心物理治療師紹妘表示，小純因害怕自己能力做不到，因此在院內拒絕所有活動邀約，她有天帶了生命繪本「你很特別」與小純一起導讀，故事中木匠伊萊幫小木頭人胖哥了解他有多麼特別，小純深受感動，終於願意走出來，找到了自信。

小純在這次活動中擔任「生命故事繪本」關主，與同學分享故事內容。貓頭鷹親子教育協會秋莉老師一旁協助導讀，傳達出每個人的特質都是獨一無二的，而且無須貼上好或壞的標籤。關卡中也安排支援前線小遊戲，以活潑、文靜、開心果、勇敢等為題，讓學生隊伍推派自認有這些特質的代表上前支援。

頂溪國小輔導主任巫靜雯表示，透過生命之美闖關活動，讓學生與身心障礙者面對面互動，透過彼此認識破除對於身障者的既定印象，進而將同理心的種子埋在學生心中，期許他們未來能夠面對與自己特質不同的人事物時可以溫柔相待。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，感謝頂溪國小在疫情之下仍熱情迎接院生、提供院生展現自我的機會，也期許透過生命之美活動可以讓學生們學習到關關難過關關過、突破自我設限。