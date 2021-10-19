台灣土地開發公司營建部協理林向斌，2015年間得知公司因資產估算方式改變，淨值暴增44億多元，公布後股票會因此上漲，林透過小舅子購買118張股票，待股價從11.15元漲到17.4元，陸續出脫持股，獲利29萬多元，士林地院日前審結，依違反《證券交易法》中內線交易罪，判處徒刑1年10月，緩刑3年，並沒收不法獲利。

2014年間金管會開放企業可採「公允價值模式」，台開公司估算資產後，相較於以往的成本模式，台開公司土地市值，導致公司淨值暴增44億多元，超過年度營收2倍多，內部人員開會決議在2015年間3月3日在公開資訊觀測站公布，林向斌事先得知，透過親友購得118張，待利多消息公布後，再出脫持股從中獲利。

起訴指出，公布重大消息前，林向斌透過內部文件得知，陸續在1月間購買102張，每股約11.15元，並在公布前又買數張，消息公布後陸續以12.65等價格，出脫剩下90張持股，共獲利29萬2503元。

判決指出，林向斌犧牲其他持有人的權益，破壞證券市場的公開、透明的交易秩序，危害證券投資人參與證券交易市場運作的資訊平等性、公平性等信賴關係，但犯後主動交回犯罪所得，深具悔意，判處1年10月並宣告緩刑3年。