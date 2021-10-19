今年備受關注與討論的選秀節目《大嘻哈時代》，除了導師、選手個個實力堅強引發討論外，節目中的塗鴉牆面以及決賽中亮相的冠軍獎杯也超吸睛，在網上引起熱烈討論，直呼「獎盃細節超多」、「整體設計太扯了」等，紛紛詢問創作者是誰。

街頭藝術家傅星翰這次獲節目《大嘻哈時代》的邀請聯名合作冠軍獎盃，設計原型來自於自己的原創玩具品牌「街頭魯蛇Street Loser」，希望透過這次的聯名傳達出「Real Street真正的街頭」精神給大家。冠軍獎盃是以街頭藝術文化為創作中心，結合《大嘻哈時代》的場景，呈現出賽博龐克的未來感，創造出屬於嘻哈精神的小世界。傅星翰提到：「這次可以和大嘻哈時代合作感到特別榮幸，常常被節目中出色的創作者們感動，即便我們身處不同領域，但都能感受到彼此對自己作品的用心。」也期許自己未來和這些優秀的創作者能有更多的合作。

冠軍獎盃外型和內部照。（星奇三創意提供）

西門電影主題公園多功能展演廳即日起至24日止有《大嘻哈時代》特展，現場也會展出聯名冠軍獎盃；街頭藝術家傅星翰更重磅宣布，本月30日，31日兩天將和CITYMARX團隊以及多位塗鴉藝術家和玩具設計師在西門電影主題公園舉辦聯合策展活動「塗玩祭」，現場將設有玩具市集，更多關於活動「塗玩祭」的最新消息，請洽街頭藝術家傅星翰官方社群。