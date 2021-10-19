俗話說一樣米養百樣人，有人個性溫和、厭惡鬥爭，但也有人性格好強、不懂屈服，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座最有「狼性」，他們有能力、有野心，旁人無法駕馭。

水瓶座：

看似沒有脾氣的水瓶座，隨和只是他們的保護色，其實他們只是希望專注在自己的修練之上，對於別人才會顯得寬容和善。真正的水瓶座充滿了狼性，他們獨善其身，從來不被任何人左右，也不懂得屈服，有的只是暫時的避讓，然後韜光養晦。

天蠍座：

天蠍座骨子深處充滿著倔強和不屈的頑強意志，既能承受得住孤獨，也能耐得住寂寞，是非常剛烈的一類人。天蠍座所有的決定，不會因為任何人的意志而有所改變，只會依照自己的意願做事，沒有人能夠駕馭得了他們。

獅子座：

個人主義強烈的獅子座直率敢言，且不懂屈服，深具大砲性格，他們有能力、有野心，身邊總圍繞著不少欣賞他們、願意追隨他們的人，千萬別指望能輕鬆駕馭獅子座，因為他們的自尊心不允許自己成為卑微的一方。