砷化鎵、氮化鎵微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）及功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222）初次上市案件的公開申購作業19日由臺灣證券交易所完成抽籤事宜。根據證交所公布，參與全訊初次上市案公開申購合格件數達171603件，中籤率為0.81％，申購熱烈；全訊預計將於10月25日正式掛牌上市。

全訊每股承銷價為104.49元，本次IPO承銷張數1406張，吸引逾17萬多筆申購，19日公告中籤率0.81％，以19日成交均價148.06元計算，約有41.70％的溢價差。

在政府大力推動「國防自主」政策下，全訊近年來持續取得多項國防標案，整體營運規模明顯提升，由於國防標案規格嚴謹，需要3～5年分階段交貨及認列營收，公司目前國防相關訂單能見度已達2024年。

此外，因應國際情勢動盪，近期政府積極提升整體國防安全，提前編列2400億的國防特別預算，全訊憑藉領先同業的技術含量及製造優勢，可望再取得多項防空飛彈、衛星、雷達等防禦型武器標案訂單，持續站穩國內軍用微波半導體業務龍頭地位。

全訊表示，公司除了國防航太設備用大型功率放大器（PA）模組之外，近期亦積極布局5G毫米波低軌道衛星通信商用領域，以國防規格技術跨足高階商用市場，採用砷化鎵（GaAs）及氮化鎵（GaN）製程，研發並生產5G通訊小型基地台及低軌道衛星用的毫米波（mmWave）功率放大器，目前已開始針對國內及國外一線客戶進行送樣測試，預估隨商用5G毫米波功率放大器（PA）產品認證測試及試量產進度推展，國防標案及高階商用5G通訊產品可望成為公司未來穩健發展的二大成長動能。