撐匯率、經濟 印尼央行持續按兵不動 20:532021/10/19 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼央行19日宣布，基準7日附買回利率續留在3.5％的歷史低點符合預期，連續八個月按兵不動。央行聲明指出，做此決策除了要繼續穩定印尼盾之外，另一方面旨在支撐經濟復甦，靠出口、消費及投資活動增強的加持，印尼第三季經濟明顯升溫。拜經濟逐漸脫離疫情衝擊之賜，印尼第二季GDP擴張7.1％。 《紡纖股》聚陽戰10日線反壓 法人3力蓄勢 疫情嚴峻 嘉義市社大自然農法學員增加 熱學養生法 #印尼央行 #按兵不動 #印尼 #加持 #匯率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政商名流愛群聚 拱出豪宅躍上200萬身價 12:512021/10/19 財經 陪伴22年女傭腦瘤爆裂 雇主堅持救她 霸氣扛248萬醫藥費 10:282021/10/19 搜奇 滅火器領軍唯一售票演唱會秒殺 最佳現場演出10／20開放索票 12:532021/10/19 娛樂 中信投信：半導體再生能源展望樂觀 04:102021/10/19 產業特刊 美國北韓特使：續議終戰宣言 盼平壤回應對話 11:262021/10/19 國際 印尼反共排華大屠殺 英國也有份 04:102021/10/19 話題觀察 陳松勇受寒急送醫現已返家休養 04:102021/10/19 娛樂新聞 創博會豐收落幕 線上展續航至10／23 04:102021/10/19 地方新聞 房產危機＋限電限產 大陸第4季GDP恐難保4 04:102021/10/19 焦點新聞 Fed淪投顧？鮑爾也被抓包炒股 1筆神操作逃過美股閃崩 15:572021/10/19 財經 《國際經濟》Delta影響景氣復甦 澳央行：暫時性阻礙 10:022021/10/19 財經 財經熱門新聞 瘋狂印鈔出大事！華爾街「狼王」看美股驚吐1句狠話 - 財經 台積電3奈米獲利太樂觀！大摩繼續唱衰 目標價仍慘 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 富邦金董座驚傳確診？ 富邦金僅回應：依規隔離中 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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