中租-KY(5871)持續拓展東協業務版圖，今（25）日宣布與印尼PT Mahanusa Capital共同收購三菱日聯集團（MUFG）旗下PT U Finance Indonesia公司，於印尼首都雅加達開展業務，將聚焦車輛融資市場，成為東協地區插旗的第7個國家。

中租由旗下香港仲利國際與PT Mahanusa Capital旗下PT Artha Sekawan Asia（簡稱PT ASA），向三菱日聯銀行（MUFG BANK）與三菱日聯日本信販（UFJ NICOS）收購1994年成立的PT U Finance Indonesia全數股權，由香港仲利國際持股85％、PT ASA持股15％。

中租表示，印尼每年新車銷售超過百萬輛，印尼合資公司著眼車輛市場發展潛力，初期將以二手汽車融資為主要產品，未來放眼中小企業的設備租賃與個人消費分期等產品。服務區域則將以首都雅加達為軸心、放射至大雅加達地區，再逐步拓展至更廣泛區域。

中租目前已在泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、新加坡等地布局，隨著印尼新據點成立，將有助東協區域整體業績表現。公司表示，將發揮超過40年的融資租賃服務經驗，配合良好的風險控管與快速的徵審流程等優勢，加速在印尼當地市場的發展。