後疫情時期，劇場圈傳來好消息，全民大劇團最受喜愛的經典之作《同學會！同鞋~》，即將改成音樂劇版本，全新卡司由萬芳、賴雅妍、光良、趙詠華、范瑞君、謝佳見、藍鈞天、凱爾、王鏡冠擔綱演出，可謂歌后歌王的首度集結合作。除了卡司金光閃閃，詞曲幕後操刀更讓人值得期待，作曲邀請到資深音樂製作人黃韻玲；歌詞創作則是在第三十二屆金曲獎以《阿峰今天沒有來》入圍最佳作詞人獎的黃婷。

對於改編成音樂劇，編導謝念祖表示，光是要找有舞台經驗、具有戲感的歌手，卡司就敲了一年以上，「最後集結出來的卡司，連我們都嚇了一跳，他們每個人都是可以自己在北流開演唱會的超級實力派歌手！」在原本舞台劇的經典劇情上，音樂劇會將時代背景略為調整，「近期第一次正式排練，就可以感受到這群同學，跟舞台劇版非常不一樣，非常期待他們能擦出不同火花。」編導也透露這次《同學會》音樂劇，有好聽的歌曲、會唱的演員外，也會有盛大的場景和歌舞，是首部台灣自製音樂劇作品在北流演出。

《同學會》故事劇情講述九位同學大學畢業後，約好每十年都要辦一次同學會，在人生旅途上，不論是事業、婚姻、感情上，遇到的好事壞事，都有一群情同家人的朋友，能在一旁相知相伴，是一齣從年輕演到老，串連數十載的生命故事。《同學會》音樂劇2022年首演目前只有3場，1／8-1／9於臺北流行音樂中心開唱，觀眾可於10／20中午12點開始至OPENTIX購票。