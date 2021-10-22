由台灣遊戲橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國百萬小說IP同名手遊《月光雕刻師》即日起推出【O.N.E Year】改版，開跑1週年系列歡慶活動！包含【1週年紀念慶典副本】、【1週年紀念活動】、【巴拉法爾的巢穴】、【圓珠系統】、【會員制系統】等豐富內容，有機會取得多種1週年限定道具，獲得多重BUFF效果！即刻登入、一起在「塞拉堡」迎接週年慶典吧！

《月光雕刻師》1週年改版影片

歡慶開服1週年、限定副本＆系列紀念活動即刻開放！

《月光雕刻師》歡慶開服即將1週年，即日起等級達Lv.100的玩家完成指定任務，可取得「1週年慶典會場招待券」*1，使用即可進入【1週年紀念慶典副本】，每日最多進入副本3次；挑戰副本BOSS「米米克王」有機會取得多種1週年限定道具，每種道具皆有不同BUFF效果，如：「1週年紙鈔」擊殺敵人後可獲得金幣+50%、「1週年麥克風」暴擊率+5%及暴擊傷害量+50%、「1週年聽診器」所有狀態異常抵抗機率+30%。

同步推出【一週年紀念活動】八種豐富活動等待玩家共襄盛舉：

※點名活動

即日起完成「過冬準備點名」、「改版紀念點名」、「1週年紀念特殊點名」、「公會點名」及「新手玩家特殊點名」共六種點名活動，可取得豐富獎勵：「年獸夥伴特別回歸」、「大神官戒指(活動)」、「稀有的蛋」、「圖瓦爾卡茵武器選擇箱子(不可交易)」等稀有道具。

※寶箱掉落

於狩獵場中打怪，機率性掉落裝備、製作材料，如：亞蕾沙飾品、卡歐斯飾品、深淵魔水晶、黃昏魔水晶等。

※百萬金幣禮物箱

使用1金幣或是100萬金幣購買後，機率性獲得不同獎勵。

※強化機率提升

每週六00:00至週日23:59，強化成功機率提升30%、雕刻品強化機率30%。

※HOT TIME

每日12:00至24:00，經驗值100%、金幣獲得20%、道具獲得10%、大成功機率10%；其中，奧德因伺服器加碼為經驗值150%、金幣獲得30%。

※登入送

於10月29日遊戲一週年當天00:00至23:59期間登入，即可獲得四種獎勵：「高級夥伴飼料」*1、「稀有的蛋」*1、「毒霧魔水晶」*10、「1週年紀念硬幣」*10。

※強化任務活動

完成指定任務條件，可獲得對應獎勵，如：「1週年紀念稱號」

※100個夥伴的蛋

完成指定任務條件，可獲得對應數量的「神秘的蛋」，有機會抽到英雄夥伴。

本次改版同步釋出新地圖及新系統，全新PVP地圖【巴拉法爾的巢穴】角色達Lv.250，完成特定任務可前往「弗蕾雅之路」進入該地圖，將強制開啟PVP模式，完成特殊每日任務，將有較高機率獲得「高階裝備材料」；【圓珠系統】角色達Lv.100開放，裝備特化達Lv.20可透過「鑲嵌圓珠」增加裝備能力值，提高玩家戰力；【會員制系統】角色達Lv.10，可在遊戲內購買「會員」或「高級會員」特權服務。以上活動內容請依官網公告說明為準。