國安局長陳明通上午在立院國防委員會表示，台海形勢是很嚴峻，日前（美英）有3艘航母過來，這是二次世界大戰結束後頭一次，這給中共很明確的訊息，就是提醒中共有所節制，而中共最近的確也收歛些，戰機比較少了。

日前，多國海軍在南海進行聯合軍事演習，包括美國卡爾文森號與雷根號，及英國伊莉莎白女王號共3艘航空母艦，以及來自美國、日本、英國、紐西蘭、荷蘭和加拿大等國17艘軍艦參演，在菲律賓海與南海進行防空、反潛戰、戰術和通信等多項聯合演習。期間，中共連續4天高達149架戰機，侵擾台灣西南空域，另巴士海峽的共軍機艦數量大幅增加，即是針對6國海軍及3艘航母的聯合演習。

至於退役上將季麟連受訪談到中共戰機侵擾我防空識別區空域時，認為這不算是擾台，政府卻弄得人心惶惶。季麟連批評蔡政府誤導民眾，說中共敵機飛在我們的頭上，但什麼叫領空？小學就知道，領土、領海上面的空間叫領空；東沙島上空是國際空域，誰都可以去，我們可以去，他也可以來，不要以選擇性報導來誤導國人。

陳明通表示，季麟連的話聽不下去，東沙島是我們的領土，上面就是我領空。