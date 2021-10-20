氣動元件大廠亞德客-KY辦理10975張現金增資案，每股發行價格718元，總計募資78.8005億元，是亞德客成立以來最大募資案，新股今(20)日上市交易首日大跌26.0元而以835.0元開出，最低曾達832.0元，最高漲至868.0元拉回，目前跌幅收斂。

亞德客9月、第三季合併營收不論以人民幣或台幣計價，均創同期新高，其中第三季合併營收新台幣66.63億元，年成長28％，締造單季次高；前三季合併營收新台幣196.32億元，年成長43.16％，不單超越去年度營收，還締造營收史上新高。

亞德客是大陸優先供電企業，僅廣東佛山廠9月底配合當地政府停工1天，隨後改為休假日，大陸廠員工在十．一長假期間提前至4～7日開工，生產未受限電影響，亞德客廣東佛山及浙江寧波兩地工廠設備稼動率110％，產能滿載狀態，銷售人員直到8日才恢復上班。

亞德客表示，亞德客10月長假結束後，目前接單仍大於出貨，大陸限電對亞德客生產及銷售影響不大，8日恢復上班後，出貨也比常價錢好，但10月有長假，比9月減少工作天數，10月出貨及合併營收不可能超過9月。

亞德客主管坦言，第四季向來是氣動元件淡季，大陸各省市都有限電問題，最近疫情再起，限電及疫情成影響第四季營運的最大變數。不過亞德客第四季線性滑軌出貨會大幅成長，今年營收仍會勝過去年。