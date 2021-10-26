導線架廠長科*(6548)受惠於終端需求暢旺，第3季稅後盈餘為5.72億元，創下單季歷史新高，每股盈餘為1.61元，累計前3季每股盈餘約3.16元，長科*表示，第4季營運最大變數在大陸供電是否穩定，公司已於10月1日調漲產品價格，預估今年第4季合併營收介於33.2億元到35億元之間。

長科＊今天應券商邀請舉行線上法說會，長科*自結第3季合併營收約33.29億元，季增8%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率為28.2%，營業利益率為20.6%，歸屬母公司盈餘5.72億元，季增84%，亦是單季歷史新高，單季每股盈餘為1.61元，累計前3季合併營收為91.2億元，年增30%，合併毛利率為24%，營業淨利率為16%，每股盈餘為3.16元。

就產品組合來看，2021年前3季QFN佔營收比重從去年同期的11%上升到17%；蝕刻製程的營收比重也自去年同期的37%提升至43%；就應用別來說，長科*車用佔營收比重明顯較去年同期攀升，佔比自20%躍升為30%。

長科*表示，第3季合併毛利率、營業淨利率及獲利成長，主要受惠於客戶訂單暢旺，公司積極優化產品組合、提升生產效率和產品漲價效應等四大因素，公司亦於10月1日再次調漲產品價格，漲幅約個位數，預期將帶動第4季ASP上揚個位數。

就目前客戶訂單來看，長科*預估，2021年第4季合併營收預期介於33.2億元到35億元之間，若以新台幣27.9元兌1美元平均匯率假設，則毛利率預計介於27.5%到29.5%之間；營業利益率預計介於18%到20%之間。

大陸於9月底祭出限電令，對長科*第3季營收和獲利影響不大，隨著時序進入2021年第4季，客戶訂單熱度不減，產品價格仍有往上空間，長科*表示，停電影響在第4季，由於公司以生產半導體金屬導線架為主，目前供電限制主要在工廠民生用電，如：冷氣空調及照明等，生產線暫時沒有太大影響，不過進入11月以後幾個月，供暖需求是否導致供電受影響仍待觀察，公司會做好相關因應措施。

為因應客戶需求，長科*持續進行擴產，QFN年度總產能規模在2021年可達3200萬條，佔蝕刻產能比重進一步提升至50%以上。