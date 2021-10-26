二極體廠德微(3675)自結第3季稅後盈餘為9800萬元，單季每股盈餘為2.2元，累計前3季每股盈餘為5.12元，德微表示，目前訂單已排到明年上半年，只要產業鏈沒有太大意外，第4季營收與獲利可望再創單季新高。

德微因近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，受惠於車用電子、保護元件ESD與MosFET等產品出貨暢旺，今年業績逐月攀升，9月合併營收為1.81億元，月增123.2%，再創單月歷史新高，公司自結9月稅前盈餘為3100萬元，稅後盈餘為3300萬元，單月每股盈餘為0.74元；累計第3季合併營收為5.4億元，季增4.1%，年增54.7%，創下單季歷史新高，稅後盈餘為9800萬元，季增15.88%，累計前9月合併營收為15.77億元，年增31.51%，稅後盈餘為2.28億元，每股盈餘為5.12元。

由於應用於充電樁的SiC產品將於第4季開始量產出貨，德微表示，目前訂單已排到明年上半年，只要產業鏈沒有太大意外，第4季營收與獲利可望再創單季新高，全年業績亦可望創下新高。