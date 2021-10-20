防疫警戒鬆綁，戶外比賽球員終於可以拿下口罩，台北市中正盃足球錦標賽完美落幕。(讀者提供)

台北市中正盃足球錦標賽今年在台北迎風河濱公園足球場舉辦。(讀者提供)

歷經6天緊鑼密鼓的競賽，110年台北市中正盃足球錦標賽(少年組)結果終於出爐!承辦單位台北市體育總會足球協會今宣布，24支參賽隊伍中，由士東國小奪得冠軍，公館、明道國小分別拿下本屆亞軍、季軍，天母國小為殿軍；士東國小是繼108年榮獲中正盃足球錦標賽冠軍後，這次是第二度奪冠。

今年本土疫情5、6月急遽升溫，讓這次比賽面臨前所未有的挑戰；台北市體育總會足球協會表示，每天緊盯下午兩點指揮中心的報告，當政府防疫管理指調整，比賽規定也須不斷做滾動式修正，這次比賽一直到9月中旬才拍板定案；雖然比賽準備工作、報名行政流程非常緊湊，台北市體育總會足球協會表示，絲毫不減學生對足球的熱愛，最終有24個學校隊伍參賽。

士東國小足球校隊總教練王吉成表示，各校隊每一屆實力不同，士東國小這次能奪冠，關鍵在三級防疫警戒時，球員「停課不停學」，透過每天線上練習，維持高昂鬥志，「企圖心」、「想贏的決心」是最後決勝關鍵。

王吉成分享，比賽不將後衛、中場、前鋒角色標籤化，著重「全攻全守」，也不推崇數據分析避險、英雄主義得分模式，取而代之的是依照育成訓練計畫，提倡大家「勇於拿球、相信當下判斷」的彈性策略，將勝負暫擺一邊，積極培育全能性足球，使前、中、後的控球、傳球、接球更順暢，有助於團隊得分。

王吉成表示，這屆學生戴著口罩練球、比賽很辛苦，但往好處想，每個球員肺活量都增加了，最後幾天比賽防疫警戒放寬，戶外活動可以拿下口罩，大家踢球反而更輕鬆。

台北市足球錦標賽(少年組)3月、10月分別舉辦青年盃、中正盃，台北市體育總會足球協會觀察，今年競賽優勝名單多有重疊，勝出者有三大共通點，包括聘請有實戰經驗的足球專業教練，並有家長以及校方強力支持做後盾，讓國內足球風氣愈來愈興盛；以這次優勝隊伍來說，每個球隊都聘請兩位以上的足球教練，推升國小少年組的實力。