由於美國第一檔比特幣期貨ETF推出後受到投資人熱烈歡迎，激勵比特幣價格再度改寫歷史新高。

比特幣周三盤中大舉衝破66000美元大關到66443.85美元，超越4月中旬所創的64899美元前次紀錄高點。

除了受到第一檔比特幣期貨ETF上市大獲成功，美國知名避險基金經理人圖托瓊斯（Paul Tudor Jones）聲稱比特幣的通膨避險更勝於黃金，也對比特幣多頭走勢帶來支撐。