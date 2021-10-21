比特幣衝破66000美元大關 再次改寫紀錄新高 03:112021/10/21 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國第一檔比特幣期貨ETF推出後受到投資人熱烈歡迎，激勵比特幣價格再度改寫歷史新高。 比特幣周三盤中大舉衝破66000美元大關到66443.85美元，超越4月中旬所創的64899美元前次紀錄高點。 除了受到第一檔比特幣期貨ETF上市大獲成功，美國知名避險基金經理人圖托瓊斯（Paul Tudor Jones）聲稱比特幣的通膨避險更勝於黃金，也對比特幣多頭走勢帶來支撐。 比特幣漲破6.6萬美元 改寫歷史新高 塔利班奪權秘訣 自殺炸彈客家屬可得到獎金與土地 #比特幣 #衝破 #元大關 #比特幣期貨 #ETF 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新加坡確診人數居高不下 加強防疫措施延長一個月 23:462021/10/20 國際 漲破6萬5000美元 比特幣改寫新高紀錄 03:302021/10/21 國際 灰度向SEC申請 擬將比特幣基金GBTC轉至現貨ETF 16:172021/10/20 財經 法國巴黎人壽聯手彰銀景順 推目標日期基金 14:192021/10/20 財經 Google新品三箭齊發 台灣大哥大取得電信業獨家 即日開放預購 13:282021/10/20 財經 高端比東洋更像內線交易 04:102021/10/20 時論廣場 股價指數期貨贏家專欄－美道瓊指數 中性偏多看待 04:102021/10/20 證券．權證 明年壽險保單責準利率 不動 04:102021/10/20 金融．稅務 9月新契約塞港 40億保費延至10月 04:102021/10/20 金融．稅務 最強亞幣 人民幣升破6.4元 04:102021/10/20 財經要聞 《半導體》世界先進Q4業績再拚新高 11月2日法說 12:522021/10/20 財經 財經熱門新聞 作夢行情來了 18檔新興科技燒 - 財經要聞 - 工商時報 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 財經要聞工商時報 美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄羞愧 - 財經 中美部分海運 運費腰斬 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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