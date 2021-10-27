紐西蘭9月進口 連三月創新高 21:502021/10/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭9月進口連續3個月改寫新高紀錄，反映全球通膨升溫造成消費產品價格上揚。紐西蘭統計局27日公布，9月進口額達65.7億紐元（約47億美元），出口額達44億紐元。進口激增讓9月貿易赤字攀升至21.7億紐元，創下紀錄高點。 五倍券拉抬 SOGO周年慶雙11開跑 業績目標110億元創新高 加密貨幣超夯 流入額創新高 #全球 #上揚 #紐西蘭 #進口 #億紐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房貸、土建融餘額 9月續創高 04:102021/10/27 產業．科技 澳洲向陸喊話 準備好隨時供煤 04:102021/10/27 全球財經 9月景氣連八紅 通膨不致影響未來景氣走向 17:022021/10/27 財經 《國際產業》連5季賺錢 德銀Q3淨利1.94億歐元 17:392021/10/27 財經 9月景氣燈號續亮紅燈 國發會：疫情、供應鏈風險仍存 16:572021/10/27 財經 WTO證實將處理陸禁台水果議程 國台辦回應了 11:402021/10/27 兩岸 僅85億元 壽險9月匯兌成本 28個月新低 04:102021/10/27 金融．稅務 《國際產業》印度政府親臨 急邀美韓電池業者赴印生產 10:512021/10/27 財經 德國9月進口價格創40年最大增幅 10月就業指數下滑 18:432021/10/27 財經 風險分層開啟國境 學者籲未來依施打率、發生率鬆綁入境規定 11:082021/10/27 生活 健眾細胞生醫總經理張薏雯博士 再生醫學融資潮 今年將創新高 04:102021/10/27 財經要聞 財經熱門新聞 張忠謀苦勸擋不住！ 台積電董座曝老美這動作種下禍根 - 財經 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 市值6億！台積電總裁出手轉讓千張股票給她 神秘人身分曝光 - 財經 美國港口崩潰 拜登也難救 他見慘烈1幕心涼了：比雷曼倒還慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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