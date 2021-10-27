紐西蘭9月進口連續3個月改寫新高紀錄，反映全球通膨升溫造成消費產品價格上揚。紐西蘭統計局27日公布，9月進口額達65.7億紐元（約47億美元），出口額達44億紐元。進口激增讓9月貿易赤字攀升至21.7億紐元，創下紀錄高點。

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