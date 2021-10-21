遠傳電信運用「大人物」技術結合地理資訊系統（GIS），協助桃園市政府水務局開發建置「下水道雲端物聯網智慧監測系統」，可即時掌握全方位多元水情，榮獲台灣地理資訊學會「2021金圖獎－最佳應用系統獎」，由遠傳企業暨國際事業群業務資深協理邱建華出席受獎。

近年極端降雨已成常態，過往排水系統受限於透過人工通報，不易掌握下水道水管滿位狀態，無法預警下水道及排水系統積水水位變化。桃園市政府為提升水務治理效能，攜手遠傳領先全台以NB-IoT感測裝置與GIS地理資訊打造「下水道雲端物聯網智慧監測系統」，結合路面淹水監視站影像蒐集，透過大數據與AI影像辨識，加上全國首創整合虛擬水尺水位與輪胎水位判釋，提供即時、準確的積淹水高度監測和預測，不僅輔助災前、災中決策應變與災後成因研判，提升水患預警防災的決策速度，達到有效防減災的成果。

遠傳表示，這套系統與逢甲大學地理資訊系統研究中心、準線智慧科技公司產官學合作，同時銜接下水道工程建設資料，能有效掌握施工情形，輔助工程管理時間；還可透過下水道管網狀態分析，找出淤積重點管段進行高效率的清淤派工，約可減少40％平時維護巡檢人力成本，降低下水道維護管理人力、時間及成本。

遠傳與桃園市政府水務局合作投入下水道智慧化以來，已陸續獲得「2020智慧城市創新應用獎－智慧水務領域」、「2020雲端物聯網創新獎」，此次再獲「2021金圖獎最佳應用系統獎」，顯示遠傳發展智慧城市創新應用成果深獲各界肯定。