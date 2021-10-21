秉持「以客為尊、待客如己」的理念，全球人壽為更徹底落實將公平待客原則，進而轉化為服務動能，由上而下從董事會專業講座、新人訓練與日常一般同仁訓練，讓公平待客相關課程，從各面向置入到同仁的日常教育訓練素材中，期能藉由潛移默化的教育與宣導，打造完善公平待客企業文化，型塑落實公平待客為同仁的DNA，各項課程完訓率已達100％，累計超過1萬小時公平待客教育訓練。

同時，為能使公平待客具體實踐於所有商品與服務，全球人壽特就各商品生命週期建立公平待客工作坊，從商品開發設計、推廣行銷、招攬、核保、客服、保全、理賠、申訴、融資貸款，到總務、人資與資訊安全等綜合性作業，除積極打造橫向溝通與三道防線前後聯繫之有效機制，並定期舉辦對應的教育訓練與座談，使每一項商品與服務流程，均能充分體現公平待客的元素與思維。使公平待客不僅僅是法令規範，更是一種服務精神與核心價值。

此外，全球人壽日前特別向衛生福利部社會及家庭署取得授權，將《認識身心障礙者特質與需求》手冊的文字內容，製作成為動畫課程，在公平待客訓練時，對同仁進行「身心障礙支持服務研習課程」的教育訓練，包括實體課程「與服務對象溝通互動＆認識身心障礙者之需求與服務技巧」，以及線上課程「與服務對象溝通互動」、「認識身心障礙者之需求與服務技巧」、「金融消費者保護法與公平待客原則實務解析」，而動畫影片同時也獲得衛福部社家署的肯定，進而刊登於衛福部社家署Youtube進行推廣。

全球人壽不僅只於強化同仁對於身心障礙者的溝通與服務品質，更期能進一步使社會大眾正確認識身心障礙者的各種顯性與隱性需求。

有鑒於每一個人都必須要面對生、老、病、死等人生歷程，身心障礙朋友也不例外，全球人壽貫徹「因為愛 責任在」的品牌理念，將衛福部社家署官方的指引製成動畫，作為同仁教育訓練素材，編製三大課程內容完訓率達100％，希望透過認識身心障礙者，破除社會大眾對於身心障礙者的偏見與刻板印象，避免同仁與大眾對身心障礙者不正確認識，更進一步落實公平待客原則。

全球人壽期望能透過落實對外勤同仁教育訓練，對有需要的身心障礙者提供友善的保險服務，推介適當並符合需求的保險商品，同時不只對身心障礙者本人，也能對整個身心障礙者家庭精準地規劃出符合需求的保險網絡，將家庭的經濟風險降到最低，不僅能落實公平待客原則，往平權社會目標邁進，實踐全球人壽「因為愛 責任在」的品牌理念。