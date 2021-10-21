立委蔡易餘今安排立法院經濟委員會下鄉考察，並聽取經濟部能源局的簡報。（呂妍庭攝）

立委蔡易餘要求能源局、法務部硬起來，積極查緝不肖行為。（呂妍庭攝）

座談會後，有地主向立委蔡易餘陳情，說自家土地疑似也被埋了廢棄物。（呂妍庭攝）

經濟部能源局在全台六縣市推動漁電共生，嘉義縣立委蔡易餘卻爆料雲林縣、嘉義縣皆有地主檢舉，有漁電共生業者將營建廢棄物混入漁電共生基礎工程，恐破壞土地，比綠能蟑螂還要可惡，要求能源局、法務部硬起來，落實查緝不肖行為。

蔡易餘今安排立法院經濟委員會下鄉考察，並與能源局長游振偉、漁業署長張致盛、環境保護署南區環境督察大隊隊長孫嘉慧、嘉義地方檢察署主任檢察官王輝興等官員，在布袋鎮菜舖里辦公處與基層座談，針對漁電共生施工過程有廢棄物混入進行檢討。

能源局表示，漁電共生申設程序裡的「農業設施容許」明白表示，工程土方應是適合種植農作物的土壤，不得為沙、石、磚瓦、混泥土、營建剩餘土石方或其他有害物資，這部分在光電業者提出申請時即已說明清楚。

蔡易餘說，雖然法條有規定，但不肖業者會誤導地主，聲稱自己不是埋垃圾或爐渣，只是放磚頭、木材等營建廢棄物，強調漁電共生政策推動是想要創造三贏，不該有人亂搞、賺取暴利，非政策所樂見。

蔡易餘認為，除了要辦綠能蟑螂，利用漁電共生埋廢棄物比蟑螂還要可惡，因為土地會被破壞，造成的影響恐萬年久遠，不可恢復，請法務部落實查緝不肖行為，並透露他手上已有雲林和嘉義的檢舉資料，有地主因擔心身分曝光，不願詳述位置，但所提供的照片已清楚佐證，顯示真的有類似情況。