逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股21日小漲1點，K線呈帶上影線的日黑K棒，顯見上方季線及半年線仍具短線反壓，目前重要均線全數糾結，台積電、大立光等指標股走勢更顯重要。

盤面上領先突破9月27日高點的族群以碎步上攻，包括世芯-KY、創意、健策、景碩、力旺等；轉機及短線題材股則以比特幣族群為首，隨比特幣報價突破6.6萬美元，青雲、撼訊、麗臺均展開強彈，其中本周納入投資組合的撼訊具半年報佳與高券資比優勢，可視為領頭指標。