逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:402021/10/21 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股21日小漲1點，K線呈帶上影線的日黑K棒，顯見上方季線及半年線仍具短線反壓，目前重要均線全數糾結，台積電、大立光等指標股走勢更顯重要。 盤面上領先突破9月27日高點的族群以碎步上攻，包括世芯-KY、創意、健策、景碩、力旺等；轉機及短線題材股則以比特幣族群為首，隨比特幣報價突破6.6萬美元，青雲、撼訊、麗臺均展開強彈，其中本周納入投資組合的撼訊具半年報佳與高券資比優勢，可視為領頭指標。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 #大立光 #力旺 #創意 #麗臺 #青雲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠 17:422021/10/20 財經 逐洞賽｜證券分析師黃勇文 17:412021/10/20 財經 美財報報喜 15檔概念股發威 04:102021/10/21 證券．權證 《晨間解盤》買小不買大 盤整出飆股(倫元投顧提供) 07:462021/10/21 財經 今日股市備忘錄 04:102021/10/20 證券．權證 《台北股市》萬七驚鴻「1」瞥 外資回頭買穩局 15:252021/10/21 財經 《國際金融》企業財報優劣互見 歐股照樣漲 10:022021/10/20 財經 艾司摩爾：EUV產能飆到2025年 04:102021/10/21 財經要聞 《半導體》邏輯需求旺 力成Q4營收續拚高 14:002021/10/21 財經 簡秀枝》兩代人的誠心 《甘露水》重見天日 15:012021/10/21 生活 股價重返千金 外資呼聲起 04:102021/10/21 財經要聞 財經熱門新聞 維冠原址重建 全新大樓曝光 網看傻：直接變豪宅 - 財經 房價漲到「水淹金山寺！」 台北市、桃園、基隆、新竹4區房價刷新史上新高 - 財經 - 工商 買方驗屋「嫌車位太小」拒繳款 他慌了！內行教1招：暴賺一筆繼續賣 - 財經 1檔2500億賺爆了！巴菲特這支明牌 散戶押了沒？ - 財經 車用晶片大缺貨 特斯拉逆勢爆賣 揭背後內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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