摩爾投顧分析師張志誠表示，美股四大指數25日全數收紅，道瓊指數及標普500指數續創歷史新高，台股26日因電子族群出現追價力道，包含本周納入投資組合的欣興股價創下歷史新高，大盤量增突破季線和下降壓力線，櫃買指數則守穩季線之上。

電動車和自動輔助駕駛發展趨勢下，車用半導體和相關功率元件的需求量持續增長，工研院產業科技國際策略發展所報告指出，2020～2030年車用電子年複合成長率約7％，市場規模將從2380億元成長至4690億元。疫情更迫使產業間出現供不應求的情況，相關大廠陸續漲價，激勵個股股價強勢走揚，惟技術指標進到高檔過熱區，追價宜需謹慎。

汽車電子化普及度提高，功率元件應用更廣泛，擁有自動輔助駕駛的汽車，車用半導體占整車成本已達35％，未來新能源車普及後，整車成本占比更可能達到五成以上，半導體將取代引擎變成汽車最重要的角色。