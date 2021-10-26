證券分析師趙彭博表示，受美股25日四大指數上漲的激勵，加上大立光（3008）、台積電（2330）、聯發科（2454）等大型權值股的帶動，激勵台股加權指數26日開高，最高點更攻上17067.15點，隨後雖逢季線壓力回檔整理，但仍收在17034.34點，上漲140.1點，上攻的企圖心已非常明顯。

受到美國電動車大廠特斯拉25日股價大漲12.66％、市值突破1兆美元的利多消息影響，台股電動車族群26日仍為市場追逐熱點，康普、立凱-KY等電池股維持25日強勁態勢，續漲可期。

此外，美國科技巨擘臉書（Facebook）也公布了第三季財報，獲利優於預期，且為進一步擴展「元宇宙」領域，臉書也宣布將成立「臉書實境實驗室」，此舉間接激勵元宇宙概念股宏達電、晶宏26日股價。不過，市場研判「元宇宙」概念預估要三年後才能明確產生業績收成，目前仍是概念階段，投資人仍需小心謹慎。

個股方面，本周納入投資組合的創意，股價26日回檔已逼近5日均線支撐，研判後市即將反彈上漲。

展望後市，台股大型電子權值股26日已開始發動攻勢，成為大盤攻堅上檔季線的主力軍，此轉變可望為台股進一步上漲奠定基礎，惟本周美股財報仍陸續公布中，隨時都有變盤的可能性，投資人仍須持續留意。