運動休閒棉混紡針織布廠冠星-KY(4439)、成衣代工廠聚陽(1477)21日舉行法說會；在出貨遞延，聚陽、冠星都認為，第四季有「淡季不淡」效應。手中訂單能見度已到明年第一季，在棉花、化纖等原物料價格上漲下，明年第一季報價可望調漲，營運成長審慎樂觀。

受到船期延誤影響，聚陽9月營運出現月、年雙減；冠星自有工廠產線主要在柬埔寨，外包廠則在大陸廣東地區，第三季營運因此較不受影響，9月營收創歷史單月新高、第三季營收也衝上同期新高。

9月貨物遞延到10月出貨，聚陽指出，第3季受到越南疫情衝擊，影響生產步調，導致旺季表現不旺。在越南疫情趨穩下，受惠旺季效應遞延，看好第4季將呈現淡季不淡。

聚陽指出，第四季的產能除越南可逐月增加，另外，在印尼、柬埔寨廠、菲律賓、非洲的生產據點，原本就正常生產，透過全球產能調度支援，對第四季營收獲利攀高峰審慎樂觀。

聚陽訂單能見度至明年首季，聚陽表示，終端市場服飾需求火熱，客戶庫存水位普遍偏低，增補庫存的訂單動能相當強勁。客戶訂單大於產能供給，2022年訂單需求仍然樂觀看待。

在原料價格上漲下，今年的3、4月，冠星已調整一波產品報價。近期在棉花價格及化纖產品大漲，冠星指出，已與客戶討論明年產品漲價，預計明年上半年的訂單報價就可調漲，這有助於2022年營收獲利的成長。

目前訂單能見度已到2022上半年。冠星指出，疫情趨緩，品牌服飾廠對明年的展望都十分正向，手中主要客戶Adidas、GAP、Puma、NIKE等下單量預期都會有雙位數成長，因此對2022年的營運也是樂觀正面的。