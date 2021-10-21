行政院長蘇貞昌21日表示，微型保險投保人數與有效契約人數都倍數成長，除具體實踐普惠金融，更有強化社會安全網的實質效用，請部會及地方政府研議編列適當預算，主動為所管弱勢對象納保，並引導保險業者透過捐贈，協助經濟弱勢民眾及家庭納保。

金管會今天在行政院會報告「微型保險推動成效與展望」指出，為使經濟弱勢及特定身分民眾，得以較低保費取得基本保險保障，2009年開放保險業辦理微型保險業務，並持續檢討、提供監理誘因，截至今年6月底有效契約人數已達48.9萬人。

蘇貞昌說，微型保險結合商業與公益，有「銅板保單」之稱，例如保額50萬元的意外險，年保費約330元，3萬元的傷害醫療險，年保費僅數10元，使弱勢民眾獲得基礎保障，降低遭逢意外時對家庭經濟的衝擊。

蘇貞昌說，金管會鼓勵保險業者推動微型保險以來，與時俱進，逐次放寬、擴大承保對象，今年也新增領取中低收入老人生活津貼的長者及其家庭成員。

他說，在金管會與相關部會、地方政府及保險業者共同努力下，微型保險的投保人數從2009年的334人，累積到現在已有109萬人，若以有效的契約人數來算，已從2016年的23萬人，加倍成長到現在的近49萬人，這不但是普惠金融的具體實踐，更有強化社會安全網的實質效用。

即便微型保險投保人數有所成長，但真正的弱勢族群往往連定期繳交社會保險保費，甚至下一餐溫飽都有問題，更遑論投保一般商業保險，因此，蘇貞昌請相關部會及地方政府研議編列適當預算，主動為所管弱勢對象納保，並引導保險業者透過捐贈，協助經濟弱勢民眾及家庭納保。