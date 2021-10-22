大陸央視新聞用戶端22日報導，中國常駐聯合國代表張軍美東時間21日舉行中外媒體吹風會，在回答大陸中央廣播電視總台現場提問時表示，今年是中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年，這對中國和聯合國都具有特殊意義。中方將發揮作為大國的獨特作用，維護公平正義，履行應盡責任，推動政治外交解決爭端，反對霸權霸凌行徑，讓聯合國沿著正確的方向發展。

張軍表示，50年來，中國的發展取得巨大成就，在國際事務中發揮著越來越大作用，為世界和平與發展作出重要貢獻。為紀念這一重要歷史事件，中方已經並將繼續舉辦多種形式的活動，10月25日還將在北京召開紀念大會。

張軍強調，50周年將中國與聯合國的合作帶上新的起點，面向未來，將堅定維護多邊主義，捍衛《聯合國憲章》宗旨原則，支持聯合國發揮更大作用。中方將深入參與全球發展合作，落實大陸國家主席習近平提出的全球發展倡議，同各國分享中國的發展機遇，為落實2030年議程，實現共同發展作出新的貢獻。中方同各國團結合作，共同應對新冠肺炎、氣候變化等全球挑戰，讓世界更加安全、綠色和美麗。

張軍指出，中方將發揮作為大國的獨特作用，維護公平正義，履行應盡責任，推動政治外交解決爭端，反對霸權霸凌行徑，讓聯合國沿著正確的方向發展。