大陸現代國際關係研究院副研究員任衛東22日在大陸《環球時報》撰文強調，新「兩極論」是個輿論陷阱。較之美方以包括新「兩極論」在內的各種調調，把中國塑造成華盛頓「不得不面對的敵人」，中方更應在認識到單極霸權仍是國際格局基本特徵的情況下，堅決奉行多邊主義，推動世界繼續向著多極化發展演進。

任衛東指出，最近幾年隨著中美關係緊張持續加劇，世界已經進入新兩極格局的說法更是不斷增多。新「兩極論」的主要依據，就是中美兩國GDP逐漸接近以及它們與其他國家差距逐漸拉大。

但如果據此就給國際格局下定義，那就不如叫「國際GDP格局」。「極」這個概念，表達的是力量或權力。GDP僅僅是力量來源之一，更不等於權力。無論北宋還是南宋，其GDP都遠遠大於金和元，但還是分別被後者所滅。英國學者安格斯·麥迪森在《世界經濟千年史》一書中統計，1820年時中國GDP是英國的6.3倍，直到1870年中國GDP仍是英國的1.89倍，但這沒能使中國避免在這期間遭受英國兩次侵略，而當時迫使中國簽訂不平等條約的法、德、意、俄、日等國GDP就更少了。這說明GDP和力量、權力不完全是一回事，經濟和政治關係複雜，並不直接對應。

任衛東表示，當前，美國和西方發達國家仍然掌握著國際經濟的主導權。中國面對的不只是美國一家的GDP，還要從貨幣、資源、市場以及國際產業鏈等多個方面，與現行國際經濟體系的主導力量分庭抗禮，這絕不是輕而易舉的事，也遠未成為既成事實。

經濟方面如此，政治和軍事安全方面同樣如此。至少目前來看，美國政府加緊拉攏盟友，試圖在軍事層面打造和維持與中國不對稱的絕對優勢。在此背景下，北約強調「應對中國崛起帶來的安全威脅將是北約未來理念的重要組成部分」。包括美日印澳「四方安全對話機制」在內的美國印太同盟體系不斷加強，英國也通過AUKUS尋求在印太重新展現「大國地位」，法德等國軍艦也開始染指印太。凡此種種，都反映出中美軍事力量對比的嚴重不對稱，兩極格局從何談起？

任衛東稱，再者，現實主義國際關係理論的一個缺陷，就是過於參照單純的力量對比，相對忽視意識形態差別。但實際上，意識形態和社會制度差異對國際關係具有基礎性甚至決定性的影響。從二戰到冷戰再到反恐戰爭，美國總是用反法西斯、反共產主義、反獨裁專制、反恐怖主義以及捍衛自由民主這類意識形態旗號占據道義制高點。拜登政府上台以來，不斷將中美競爭描繪成「民主與專制之爭」。但無論華盛頓如何塑造這種意識形態和制度體系「二元對立」，中美關係的對立仍然不等於國際體系意義上的兩極格局。

冷戰結束具有改變歷史趨勢的劃時代意義，兩極格局被單極格局取代。必須指出，「唯一超級大國」「單極」這些概念本質就是霸權，冷戰後的國際格局就是美國單極霸權格局，冷戰後的國際體系就是美國主導的霸權體系。「一超多強」概念沒有充分反映這個格局的霸權本質，忽略了「超」與「強」之間、不同「強」之間以及「一超」與不同「強」之間的本質區別。

任衛東強調，單極霸權仍是理解當前國際關係的一個核心概念。冷戰結束至今，儘管不斷削弱和動搖，單極格局和霸權體系至今沒有發生根本性變化。正是為了維護和鞏固這種單極霸權，美國不斷挑動對華衝突，試圖以盟友體系之力遏制、打壓中國。毫無疑問，中美矛盾已經成為當今國際關係的主要矛盾。但這很難說是所謂「新冷戰」，因為歷史不會簡單重複。現在不存在兩個獨立的世界經濟體系，不存在兩個勢均力敵的軍事集團，不存在以雅爾達方式明確劃定的勢力範圍，不存在與資本主義陣營並列的社會主義陣營。也就是說，現在的國際環境與冷戰時期有著本質不同，因此中美博弈不可能是美蘇鬥爭的簡單重複。

任衛東認為，當今世界兩個最主要的大國緊張加劇，造成一些人認為「當今世界已經進入兩極格局」的誤解，被美國描繪成主要戰略競爭對手、中美矛盾成為當今世界主要矛盾，也容易讓人產生中國已經與美國力量旗鼓相當、不相上下的「錯覺」。但事實是中國日益走近世界舞台中央的過程中，榮耀與挑戰同在。

美國1894年GDP就已世界第一，但直到50年後才被西方國家推著成為半個世界的領袖，又過了大約50年才取得世界領導權，這個歷史經驗值得注意。

任衛東提醒，現在中國GDP尚未成為世界第一，尤其面臨美國已經採取打壓之勢，在此情況下，再去宣揚當今世界已經陷入所謂新的兩極格局，只會給美方對華鷹派提供更多「兩極對決」的藉口。

正因如此，較之美方以包括新「兩極論」在內的各種調調把中國塑造成華盛頓「不得不面對的敵人」，中方更應在認識到單極霸權仍是國際格局基本特徵的情況下，堅決奉行多邊主義，推動世界繼續向著多極化發展演進。打破美國單極霸權顯然是一個長期過程，但這又是國際秩序發展不可阻擋的趨勢。