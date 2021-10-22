（2021年信用卡全年刷卡量應可破3兆元。圖／本報資料照片）

每年購物旺季來了，10月陸續進入各家百貨公司週年慶，接下來還有雙11與雙12購物節，耶誕檔期等，信用卡發卡行都已摩拳擦掌，要推出刷卡促銷活動，每年第四季刷卡金額約占全年25～26％，前9月信用卡累計刷卡金額已達2.27兆元，估計今年全年刷卡金應可破3兆元。

今年前9月信用卡累計刷卡金額第一名的銀行是國泰世華銀，約3655億元，比去年同期成長1.85％；第二名則是中信銀的3542億元，同比成長5.38％，兩者間差距113億元，仍是有機會翻盤。

第三名則是玉山銀行的3344億元，但玉山銀今年有縮減其神卡的回饋範圍，因此刷卡量同比有減少近5.3％，第四名是台新銀行的2575億元，成長1.53％；台北富邦銀信用卡前9月共刷2244億元，成長11.4％之多，2019年開始擠掉花旗銀，穩坐第五大。

銀行業者透露，因為疫情減少出遊及實體購物，及第二季居家辦公等因素，今年刷卡量成長最大的是美食外送平台刷卡，成長一倍以上，其次是網購刷卡，有些信用卡有特別針對網購提供高回饋金，成長量就會極顯著；第三是量販商場的刷卡，由於疫情居家自煮，很多民眾上大賣場買物資、生鮮等，所以刷卡量也有顯著成長。

國泰世華銀即是有美式量販店Costco聯名卡、蝦皮聯名卡等，基本盤是持卡人刷國泰人壽保費，因此撐住今年刷卡量，中信銀亦是有針對特定電商購物平台、外送平台提供高回饋的英雄聯名卡，及特定通路回饋率較高的LINE Pay卡；北富銀的J卡、玉山銀的UBear及Pi錢包卡、台新銀的GOGO卡等，都有針對特定電商或購物通路提供較高回饋。

接下來的百貨週年慶、雙11及雙12購物節等，各銀行亦都有加碼方案，希望進一步刺激刷卡消費，加上民眾拿了五倍券，亦有很多是要買日常雜貨與去百貨公司消費，估計第四季全體信用卡刷卡量應有7500億元以上。