全球晶片需求爆量促成三星電子上季（9月底止）營收創新高，淨利也年增31％，但三星預警上游其他零件缺貨若不見好轉，將波及記憶體晶片需求，造成晶片價格下滑。28日收盤三星股價上漲1％至70700韓元。

三星上季淨利12.29兆韓元（約105億美元），營收年增11％至73.98兆韓元，優於分析師預期。今年以來電子裝置需求火熱讓微軟、超微接連交出亮眼財報，而三星身兼全球最大記憶體晶片製造商及智慧型手機製造商，上季營收創新高再度驗證市場需求強勁。

三星晶片部門營收在上季年增40％至26.41兆韓元，營業獲利更較去年同期成長82％至10.06兆韓元。

三星記憶體晶片副總裁Han Jin-man表示，眼前晶片缺貨不完全是產能不足所致，主要是因為消費者行為改變使供應鏈措手不及。他預期全球供應鏈混亂可望在明年下半緩解，但在那之前晶片需求可能受到上游其他零件缺貨影響。