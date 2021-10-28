群創(3481)公布第3季財報，單季營收931億元，稅後淨利186億元，每股盈餘為1.77元。折舊及攤銷為92億元，資本支出為68億元。累計前3季營收2701.6億元，營業淨利576.7億元，歸屬母公司業主淨利515.92億元，每股盈餘4.99元。

群創指出，第3季雖然受到全球貨運塞港影響，貨物積壓在港口，造成船期的不確定性及庫存資金壓力下，部分尺寸的電視產品價格調整幅度超過預期。但IT、商用、工控及醫療等面需求則維持穩定，仍維持穩定獲利。

出貨量面積部分，第3季整體出貨面積732萬平方公尺，比上季增加3.2％，液晶面板售價為每平方公尺449元美金。中小尺寸營收為177億元，較上季減少0.6％；中小尺寸合併出貨面積91.1萬平方公尺，季增8.1％。

營收以產品應用別區分，可攜式電腦為31％，手機及商用產品為24％、桌上型螢幕為13％、電視為32％；以產品尺寸別區分，10吋以下為19％、10到20吋為34％、20到30吋為15％、30到40吋為6％、40吋以上為25％。

對於第4季展望，由於大陸的雙減雙控政策及全球運輸動能不足的不確定性，營運面臨新的挑戰。群創認為，電視面板產品進入傳統淡季，但年底適逢終端市場購物檔期，如雙十一、黑色星期五、雙十二、聖誕節等假期，或將帶動部分產品庫存回補需求；IT面板產品的需求仍維持穩定。中小尺寸面板部分也因傳統淡季，造成客戶備貨需求降低，預估第4季大尺寸面板出貨5％左右的衰退，平均出貨單價季減5～9％，中小尺寸面板出貨季減5～9％。