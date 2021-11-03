統一超商(2912)今年前3季稅後盈餘為65.4億元，年減17.9%，每股盈餘為6.29元；隨著台灣7-ELEVEN及轉投資事業積極擴大虛實整合效益，並配合政府振興五倍券加碼刺激消費，統一超表示，第4季營運樂觀可期。

台灣本土疫情趨緩，統一超營運回穩，第3季合併營收為654.44億元，季增2.91%，營業毛利為216.29億元，季增2.45%，單季合併毛利率為33.05%，季減0.18個百分點，稅後盈餘為20.61億元，季增16.59%，單季每股盈餘為1.98元；累計前3季合併營收為1940.91億元，年成長0.91%，創下歷年同期新高，營業毛利為649.41億元，年減1.34%，合併毛利率為33.46%，年減0.76個百分點，歸屬於母公司稅後盈餘約65.4億元，年減17.9%，每股盈餘為6.29元。

台灣7-ELEVEN持續展店，以OPEN POINT O2O打造全台最大、跨品牌數位會員服務平台，藉由「i預購」、「i划算」、「行動隨時取」有效串聯線上線下消費需求，穩固會員黏著度，並掌握聯名商機、節令預購，網購需求、代收服務等商機，帶動整體業績逐月回穩。

統一超表示，7-ELEVEN會員經營藉由跨通路、異業結盟等策略擴大合作範疇，並透過「指定日加贈點」、「點數換優惠」、「會員獨享價」3大會員優享策略，會員貢獻度逾50%，帶動OPEN POINT會員人數突破1350萬名；其中，7-ELEVEN專屬智能團購平台「i划算」至今已吸引近200萬會員加入，有效帶動會員貢獻度與活躍度皆較去年同期呈倍數成長。

在服務創新部分，7-ELEVEN「i預購」商品種類擴大至3C、專櫃美妝等結構，架構全新形態超商式電子商務模式，一機在手快速採買、門市便利取貨；加上實體預購掌握節令商品、團購美食等，亦帶動整體預購業績在第3季成長超過50%。

轉投資事業統一速達、統一精工、博客來及統一生活等，疫情下持續展現強勁成長動能，業績皆較去年同期成長。展望後勢，台灣7-ELEVEN及轉投資事業積極擴大虛實整合效益，並配合政府振興五倍券加碼刺激消費，第四季營運樂觀可期。

7-ELEVEN領先零售業首創整合前3大外送業者入口平台的「OPEN送」，會員即時點選訂購，並與各業者推出獨家優惠，也讓門市的外送訂單較去年同期倍數成長；網購頻率大增，今年上線的「冷凍交貨便」、「快收便」服務成長快速，節令期間的交貨便、賣貨便帶動相關業績成長超過3成。

在商品創新部份，7-ELEVEN聯名星級名店美食與喜來登飯店、晶華酒店、頌丹樂等攜手合作，創造高度話題與買氣；CITY系列飲品受惠行動隨時取備受消費者喜愛，營收樂觀成長；超過1400家門市設有「天素地蔬」專區，持續與素蔬食知名品牌，拓展素蔬食客群選擇；看準寵物差異化需求，門市設置「寵物專區」已達500店，同步於「i預購」販售，線上線下打造業界最大的寵物專門店，已帶動相關業績成長30%以上。

截至前3季為止，7-ELEVEN門市店數共達6295家，2020年同期店數共5938家。

展望第4季，統一超表示，「振興五倍券」多樣化優惠與商品組合挹注營運，「i預購」平台創新商品結構，會員服務持續優化經營，擴大展店布局，並掌握雙11與雙12、年末聖誕、跨年等節令商機，架構7-ELEVEN成為「被消費者依賴的服務平台」，滿足消費者各種需求。

統一超商落實ESG(環境、社會、公司治理)永續管理，亦備受各界高度肯定，日前以「7-ELEVEN幾點了咖啡館」服務，從138家企業中脫穎而出，榮獲TCSA「台灣永續行動獎」的金獎肯定，打造離家最近的友善失智服務網絡；同時亦入圍2021年「天下永續公民獎」，持續將ESG理念融入營運策略，貫徹永續DNA，實踐環境永續、社會公益與公司治理。