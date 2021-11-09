以連鎖早午餐「麥味登」為營運主力的揚秦國際企業（2755）今（9）日公布十月自結營收及第三季財務報告，十月營收1.33億元，年減0.20％，月增5.70％，創歷史同期次高。一至十月累計營收12.7億元，年增3.86％，仍維持正成長，創歷史同期新高。

揚秦本月5日董事會通過第三季財報，第三季合併營收為3.72億元，年減6.66％。稅後純益0.12億元，年減46.22％，每股純益（EPS）為0.61元。累計第一到三季合併營收為11.34億元，年增4.50％，創歷史同期新高，稅後純益0.42億元，年減14.36％，每股純益（EPS）為2.09元。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，隨著國內疫情漸趨平穩，政府逐步放寬餐廳內用隔板禁令與社交距離的限制，促使假日享用早午餐的家庭客群開始回流，而從整體營收表現觀察，因疫情而使餐飲市場低迷的態勢，自九月出現觸底反彈，十月已開始漸入佳境。而振興五倍券推出後，由於百貨電商祭出大量優惠搶占商機，對於小型餐飲業而言，目前尚未看到顯著的提升效果。

展望後市，面對疫後新常態，麥味登將持續進行營運體質調整，為了提高品牌一致性，今年底前將汰除無法數位轉型的加盟門市，預估全年度新展店仍可超過120家。炸雞大獅去年第四季開放國內加盟後，由於營運以外帶為主力，不畏疫情干擾，店家數持續成長，預計明年第一季正式進入加拿大多倫多地區。截至目前，麥味登總店數859家，炸雞大獅海內外店數59家。