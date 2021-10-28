因疫情推升網路社交需求激增、數位化發展迅猛，搭配5G高速傳輸、AI人工智慧、VR虛擬實境、AR擴增實境、區塊鏈等技術普及，今年被稱為元宇宙（Metaverse）商機爆發元年。統一FANG+（00757）ETF涵蓋元宇宙概念股有六家重量級企業，權重合計約53％，成掌握元宇宙最前沿商機首選。

近日全球最夯題材當屬元宇宙，元宇宙集所有創新科技之大成，讓人置身虛擬與真實整合的新世界，以五感親身體驗各種科幻電影才有的生活情境。據估計，元宇宙相關產值可在2030年成長至2.5兆美元（約新台幣70兆元），經濟量體巨大。

元宇宙被視為新世代網路，是下一個科技黃金十年新動力，估計企業對元宇宙投資額高達數兆美元，不只全球各領域科技巨頭爭相投入，國內上市櫃科技公司也紛紛宣示跨足元宇宙。

投資人要如何定義元宇宙概念股？統一投信表示，可參考最具指標的全球首檔元宇宙ETF- Roundhill球元界ETF（META.US2021年6月30日在美上市），前三大投資區域為美國81.11％、中國6.23％、新加坡4.18％，共41檔成分股，最大持股是輝達（Nvidia）8.2％，其他知名企業還有臉書、亞馬遜、谷歌、蘋果等尖牙巨頭。

繪圖晶片大廠輝達被視為建構元宇宙最重要的軍火商，日前該公司執行長黃仁勳預言，元宇宙的經濟規模終有一天將大過實體世界。受惠於近月來元宇宙題材發酵，輝達10月26日股價再度刷新歷史新高，累積今年來股價漲幅達87％，市值躍升至 6179億美元，一舉超越台積電，全球市值排名上升至第九名，華爾街分析師看好未來新動能加持，紛紛調升其估值。

臉書的企圖心更為強烈，執行長祖克柏日前宣布成立元宇宙新團隊，並計畫在5年內轉型為元宇宙公司。事實上，臉書的布局早在2014年就重金收購VR裝置商Oculus，之後年年支出數十億至百億美元，在VR裝置為全球市占第一。

谷歌則是持續投入VR/AR相關技術工具與軟體的研發，將目標訂為「連結虛擬與真實世界」。全球市值最高的科技巨頭蘋果儘管保密到家，但許多消息皆指向蘋果正在研發屬於自己的VR/AR智慧型眼鏡，並且可能在明年上市。

統一投信指出，FANG+尖牙巨頭皆為各領域的科技王者，引領未來趨勢發展，包括電動車、AI人工智慧、雲端、新零售（如行動支付及電子商務等）、金融科技（含區塊鏈等）、大數據、影音串流、社群媒體等，統一FANG+ETF涵蓋上述主流商機。