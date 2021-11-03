全球晶片荒問題遲遲難緩解，各國都打算建立獨立的半導體供應鏈，以降低產業受影響的程度，傳出南亞大國印度也有意推出數十億美元的資本支持方案，廣邀台積電、聯電、英特爾、超微（AMD）、富士通等企業設廠，增加對印度半導體的投資，以求盡快度過晶片荒。

印度時報報導，消息人士透露，印度政府的數十億美元半導體發展方案，包括提供廠商設廠、增產等資本支出的補助，並給予某些重要零組件關稅減免等，希望能吸引半導體製造商前往投資設廠，幫助印度解決晶片荒。

該消息人士也指出，此事由印度總理辦公室主導，並督促各部門配合執行，傳出印度高階官員已經與台積電、聯電、英特爾、富士通及超微等廠商接洽，然而，在全球晶片大缺貨的背景下，歐、美各國也爭相吸引各大廠的加入，競爭可說是相當激烈。

報導指出，即使印度在晶片設計領域上的技術不錯，但在晶片製造上的實力相當薄弱，過去政府對晶片製造業的投資也都失敗，主要在於晶片製造不僅需要長期且大量的資本投資，還需要大量的水跟不間斷的電力，因此印度的半導體需要靠進口獲得滿足。

即使如此，印度政府仍相信，他們擁有龐大且快速成長的半導體市場，能吸引半導體公司投資，消息人士表示，「印度對半導體產品的需求相當高，預計到2025年時電子產品的產量將達到3500億至4000億美元的規模，因此這些商機將是吸引國外半導體製造廠的利器。」