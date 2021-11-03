近期美國企業紛紛公佈財報，數據表現多優於市場先前預測，促使美股繼續上攻，周二道瓊、標普500與那斯達克指數皆創下新高。儘管如此，不少華爾街專家卻對此情況感到擔憂，強調寬鬆貨幣政策的緊縮，與明年企業獲利下滑一定會影響股市表現，只是時間早晚的問題罷了。

綜合外媒報導，聯準會將在2、3日舉行貨幣政策會議，預計4日公布會議內容，外界預期聯準會可能會藉此機會宣布縮減購債的時間點與規模，關注是否會對市場產生新一波衝擊。

即使如此，周二美股在企業繳出亮眼財報的刺激下，道瓊、標普500與那斯達克指數連三日創下新高，其中道瓊更在收盤時首度站上36000點大關，顯然市場仍充滿信心。

以Gonzalo Asis為首的美國銀行分析師則在近期的報告中表示，「我們認為在經濟政策環境逐漸不利的狀況下，沉迷於央行流動性的市場將會被迫重新定價，而這不過是時間早晚的問題罷了。」

摩根士丹利美股首席策略師Mike Wilson也提到，隨著聯準會開始縮緊寬鬆貨幣政策，加上企業盈利明年可能進一步放緩甚至轉虧，顯示股市基本面正在惡化，「市場現在上漲是因為散戶手上有過剩的資金，機構投資者則因為技術原因而保持投資。」

Mike Wilson也預期美股這一波漲勢可以持續到感恩節（11月25日），但不會持續太久。富國證券分析師Chris Harvey則認為，美股漲勢不會延續到明年，甚至在第二季就會因升息、通膨等因素開始下跌，回檔的幅度可能達10%。