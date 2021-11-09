受惠美科技股走高，激勵市場信心，台股9日在台積電（2330）、聯電（2303）晶圓雙雄領軍之下，指數大漲一舉突破9月初高點。野村投信表示，晶圓代工大廠調漲訂單價格將有助其獲利，可望繼續帶動台股表現，值得投資人保持耐心，以長線布局於未來多頭行情。

美聯準會宣布縮減購債至明年6月，但是維持利率不變，法人認為，在升息的時程未定的情況下，未來半年至1年市場難免出現幾次震盪，惟通膨疑慮將逐漸淡化，景氣復甦趨勢不變。

野村優質基金經理人陳茹婷指出，參考美股歷史走勢，前一次減少購債政策結束後，在升息前難免出現幾次震盪，雖然動搖市場信心，但長期仍呈現走高。

有鑑於聯準會的升息決議是基於看好經濟前景，且隨著新景氣週期啟動，將迎來4至6年的正向循環。美國研究機構認為，S&P500企業財報的每股盈餘將持續微幅上修，由於台股與美股連動緊密，在美股多頭續航之下，也有利台股多頭趨勢。

陳茹婷分析，由於推升通膨的因子目前已由疫後解封概念，如汽車、機票、酒店、門票等，轉為能源及居住成本，在此情況下，隨著明年春天來臨，冬季燃媒需求減少，現在通膨處於高檔有機會在明年第1季回歸正常，加上預期明年上半年疫情將更為趨緩，可望帶動各產業供給增加，由通膨帶來的短期市場波動，投資人不須過度感到恐慌。

陳茹婷表示，雖然明年台股整體的獲利成長相較今年還是相對平緩，但短期已有慢慢看到上修的跡象，市場反應對明年成長放緩的擔憂可能已落底，其中隨著第3季全球晶圓代工大廠逐步調漲訂單價格，預期年終獲利進帳可觀，故看好第4季財報獲利表現將會攀升，由半導體族群領頭的動能將對指數有正面貢獻，且至少持續到明年第1季。

陳茹婷認為，明年6月縮減購債結束前，雖然波動難免，但股市仍有望反彈創高，建議投資人遇下跌時宜耐心屏息靜候，期待震盪過後的向上榮景，並在利多時進行分批獲利了結。儘管如此，仍建議長期保留看好的部位，布局在未來新景氣循環的多頭行情。

此外，美超級財報周掀起全球關注「元宇宙」概念，陳茹婷認為，投資人若有持續關注人工智慧（AI）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等技術類股，就幾乎不需要為跟上這波投資題材而感到焦慮，因為元宇宙概念的組成要素就是上述產業。此外，國際研發趨勢包括資料中心、物聯網（IoT）、ABF載板、新能源車等也持續看好。