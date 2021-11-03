在臉書打頭陣之後，微軟緊接著也宣布將推出「元宇宙」（Metaverse）軟體，現在連運動用品大廠Nike似乎也正悄悄加入這個虛擬世界。

外媒報導，該運動用品巨頭已經朝進軍元宇宙邁出第一步。Nike在本周申請數個新商標，而這些新商標顯示該公司有意製造和銷售虛擬的Nike品牌運動鞋和服飾。

根據美國專利及商標局的資料，Nike在10月27日為「Nike」、其品牌著名的口號「Just Do It」以及其知名的「大鉤鉤」標誌申請新商標。隔一日該公司又分別為「Air Jordan」和Jumpman標誌遞交商標申請。

為了進軍「元宇宙」，該公司連續兩日共提交了7份不同的商標申請。商標法律師Josh Gerben表示，Nike此舉是為了在這個新時代保護其商標。

Nike尚未對這個未來發展計畫的相關消息發表評論，但熟知其策略的人士透露，該領域是Nike的首要之務，消費者應該會在未來幾個月看到更多虛擬產品推出。

除了申請商標之外，Nike也想招聘「元宇宙」的專業人才。據了解，Nike最近正在招聘一位鞋類的虛擬材料設計師，以及其他虛擬設計師。這個10月23日發布的求才訊息指出，該職位屬於數位產品創建（Digital Product Creation）團隊，「這是一個將專注於在Nike點燃數位和虛擬革命的團隊」。

商標法律師Josh Gerben表示，Nike申請這些商標「很明顯是對『元宇宙』這種想法的認同」。他們為公司的主要商標提交新申請，這表示他們將在網路上和虛擬世界裡推出和銷售虛擬服裝、帽子和鞋子。

繼臉書宣布將發展「元宇宙」虛擬世界後，微軟也在周二的 Ignite 2021大會上宣布將推出結合虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）的新版視訊會議軟體「Mesh for Microsoft Teams」，透過這個工具，參與會議的人可以使用虛擬人像，並在虛擬世界以PowerPoint進行簡報。

微軟表示，這個為企業打造沉浸式虛擬環境的軟體已經進入測試階段，預計將於明年上半年推出。受此消息激勵，微軟周二股價上漲1.14%，市值首次突破2.5兆美元，在超越蘋果之後，持續守住全球市值王寶座。