臺灣製造的優越實力已在全球市場享有盛譽，隨著產業升級轉型，加工出口區中港園區與時俱進，於2021年3月28日正式更名為「臺中港科技產業園區」，象徵臺灣經濟發展邁入嶄新的時代，同時，在即將邁入25週年之際，經濟部加工出口區管理處中港分處完成「蛻變創新升級的臺中港產業科技園區」形象宣傳影片，藉此，讓大家深刻認識臺灣的科技研發能量與智慧製造卓越實力。

在活力生產方面，園區面積177.28公頃，擁有海陸空交通便利優勢，憑藉著完備的軟硬體建設及高效率行政服務，吸引76家知名品牌企業爭相進駐，投資額超過1200億元，成功孕育無數家締造「臺灣之光」的隱形冠軍。園區陸續引進高科技產業及半導體、顯示器、光學元件電子零組件等核心關鍵產品，展現優越的科技能量並結合周邊中部科學園區與各工業區之完整產業鏈，型塑中部地區最具特色的光電面板及半導體產業聚落。

在幸福生活方面，園區除設有警察隊、銀行、從業員工宿舍、便利商店、以及公車路線行經，鄰近包含三井OUTLET、港區藝術中心、鰲峰山運動公園、高美溼地、童綜合醫院等完備的多元娛樂場域及醫療資源外，更運用智慧監控系統及尖端科技建構園區滴水不漏安全網，以滿足區內7500位優秀科技人「食醫住行育樂」多項需求，建構令人稱羨的幸福職場！為解決廠商人力需求，園區特別規劃及舉辦聯合徵才活動，並與國內北、中、南大專院校推動「多元訂單式人才培育」，建構一條龍的客製化產學合作，協助廠商招募人力及儲備優秀人才。

在永續生態方面，園區在推動循環經濟之成果非常亮眼，不僅太陽能板總設置容量績效卓著，廢棄物循環再利用率高達86％，自主節水成效換算相當1年節省0.28座澄清湖水庫量，積極協助廠商減廢減排循環再利用，總經濟效益突破2億元，成功輔導廠商取得國內第一家，BS8001循環經濟最高等級認證。

透過精彩的形象影片介紹，可以更了解臺中港科技產業園區已從「加工、製造、出口」升級轉型成為「創新科技產業園區」，中港分處期許未來繼續朝「園區產業科技升級」、「行政服務智慧升級」、「環境優化有感升級」三個目標邁進，打造三生有幸園區，並與區內事業一同攜手共創臺灣科技產業榮景，再創臺灣經濟高峰!