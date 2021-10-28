富貴食堂的割稻飯在百貨公司周年慶美食街擺攤。（程炳璋攝）

台南市後壁區因電視劇聲名大噪，地方特色產業跟著暴紅，台南大遠百周年慶28日起跑，地下2樓美食街引進後壁商圈物產，頂長、菁寮、墨林與侯伯4個社區共10攤位將在地下美食街快閃3天，台南市長黃偉哲到場感謝業者增加後壁產品的曝光度。

富貴食堂的割稻飯代表早年農忙時的換工精神，鄰居互相幫忙割稻收穫，每戶農家提供自己的特色飯菜，芳榮米廠的碗稞、百年檜木廠、璞育塾文創園區的文創商品，這些有故事的產業，現在後壁各社區內都賣得嚇嚇叫。

隨著電視劇帶動觀光潮，後壁各社區有「俗女村」的稱號，這股風潮不僅席捲地方，更吹進百貨公司，台南市大遠百看好後壁物產潛力，28日周年慶首日，在地下2樓美食街設置專屬後壁商圈攤位，將社區產業帶進百貨公司。

疫情過後適逢政府推出振興券，百貨業者今年周年慶業績目標不減反增，台南市大遠百檔期營業額目標定在4億8000萬元，比去年同檔期業績還增加15％。

業者除了一般的化妝品買2000送200類似優惠外，順勢推出振興券優惠，消費者進門花3000實體振興券，即送2200元指定抵用券，另有連串的周年慶活動與優惠。