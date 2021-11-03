位於台南市麻豆區的總爺藝文中心，11月4日即將成立滿20周年，台南市文化局6日、7日周末邀請遊客來同慶，除了有多場劇團、樂團演出，還特製「總爺火車翻糖蛋糕」，屆時將由市長黃偉哲親自分送藝師特製的總爺火車畫糖給現場民眾，邀大家共享甜蜜20年。

總爺藝文中心11月4日即將成立滿20周年，台南市文化局6日、7日周末邀請了蘇俊穎掌中木偶劇團等劇團樂團演出。(總爺藝文中心提供／劉秀芬台南傳真)

總爺藝文中心前身是日本明治製糖株式會社的「總爺工廠」及「本社」，自1912年開始營運，直到1993年關閉，原定1998年進行拆除廠房工程，麻豆在地文史工作者與當地居民積極提出保留訴求，獲得公部門支持。

1999年11月19日原台南縣政府正式公告總爺紅樓辦公室、廠長宿舍、招待所、紅磚員工餐廳、日式庭園以及百年樟樹群為縣定古蹟，縣市合併後為市定古蹟，昔日載運甘蔗的老火車頭、糖廍榨石也獲保存，園區也於2001年11月4日正式開館營運。

為慶祝成立20年，文化局邀請了蘇俊穎掌中木偶劇團、台南樂集、風乎舞雩舞團、清華閣周祐名掌中劇團、古都掌中劇團、雞屎藤舞蹈劇場輪番上陣呈現特色劇目，邀遊客周末來看戲同樂。

文化局也特邀在地耆老以「園區」、「古蹟建築」、「生態介紹」、「古港文化園區」等為主題，跟大家分享總爺過去至今的大小事。小舞台區域則有趣味立牌供大家留影存念，大舞台前方區域則親子最愛的遊戲小火車乘坐、浴衣體驗活動。

此外，11月5日前只要在總爺FB留言或拍照撰文，即可參加抽獎，得獎者有機會獲得特製火車畫糖或總爺文創品組合，活動當天還有其他加碼優惠。