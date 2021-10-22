加勒比海島國巴貝多（Barbados）選出第一任總統梅森，為迎向民主共和踏出重要一步，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將不再是巴貝多的國家元首。

巴貝多現任總督梅森（Sandra Mason）將於11月30日宣誓就職為總統；當天也是巴貝多脫離英國55週年的獨立紀念日。

巴貝多政府在推特（Twitter）上表示，眾院和參院已於20日推選出72歲的梅森擔任總統，稱這是國會投票「邁向共和國的歷史里程碑」。

梅森於2020年9月宣布與英國脫離關係，她說：「是我們拋棄過去殖民歷史的時候到了。」

人口才將近30萬的巴貝多，於1625年由英國宣稱為所屬殖民地；巴貝多因隸屬英國海關，有時也被稱為「小英格蘭」。

巴貝多在區域國家中相對繁榮，也是頗受歡迎的觀光景點，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，巴貝多風光明媚的海灘、清澈蔚藍的海水每年吸引上百萬觀光客。

位處加勒比海區域最東端的巴貝多，也是著名歌手蕾哈娜（Rihanna）的出生地：蕾哈娜目前擔任巴貝多大使，負責推廣教育和觀光，及促進投資等。