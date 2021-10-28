巴西央行27日（周三）宣布基準利率調升1.5個百分點，寫下2002年以來最大升息幅度。儘管該央行積極升息以對抗高達兩位數的通膨，但經濟學家擔憂，近日巴西總統在選前大灑錢，恐將助長通膨惡化。

巴西總統波索納洛上周宣布將提高社會支出，這使該國支出將超過憲法訂立上限。經濟學家認為，此舉將打擊市場對巴西政府財政紀律的信心。

巴克萊（Barclays）駐紐約經濟學家塞姆斯基（Roberto Secemski）表示，即便對明年財政支出大增影響有限，「令人憂心的是，主政者為了政治的方便，破壞支出上限的公信力」。

塞姆斯基指出，央行決策者一直警告，倘若政府放寬財政限制，可能對通膨造成的影響，現在這些擔憂即將成真，該央行必須採取行動以穩定市場對通膨勁升的預期。他認為，這對里拉等資產價格會造成影響，貨幣可能繼續走貶一段時間，進而又加重通膨壓力。

券商Toro Investimentos經濟學家布姆（Paloma Brum）表示，就算12月再升息1.5個百分點，可能也不足以帶動該國匯率，「必須採取更強力的行動，提供投資人具吸引力的風險溢酬，例如Selic調升至近10％或甚至12％」。

身為拉美人口最多的國家，巴西受累於燃料成本上揚、貨幣貶值、乾旱推升電費價格，使得通膨節節攀升。

巴西央行（BCB）貨幣政策委員會全體一致通過此次升息，並在聲明中提到，預料12月的決策會議升息幅度也會與此次相同。