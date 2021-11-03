土耳其統計局公布，10月消費者物價指數（CPI）較去年同期增加19.89％，大於9月的19.58％，創下2019年1月以來最大通膨率，儘管小於分析師預期的20.5％。10月通膨升溫只要是因為食品及非酒精飲料價格暴漲27.41％，其次是旅館、咖啡館、餐廳價格上漲25.23％。若與9月相比，10月CPI月增幅2.39％，也大於9月的1.25％。