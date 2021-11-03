土耳其10月通膨率創近3年來最高紀錄 17:592021/11/03 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其統計局公布，10月消費者物價指數（CPI）較去年同期增加19.89％，大於9月的19.58％，創下2019年1月以來最大通膨率，儘管小於分析師預期的20.5％。10月通膨升溫只要是因為食品及非酒精飲料價格暴漲27.41％，其次是旅館、咖啡館、餐廳價格上漲25.23％。若與9月相比，10月CPI月增幅2.39％，也大於9月的1.25％。 油價走升 美國高收債市樂 股價指數期貨贏家專欄－Nasdaq100期道瓊期 多空配對 #通膨率 #CPI #土耳其 #創近 #最高紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基礎建設價值基金 保值抗通膨 04:102021/11/03 投資理財 《國際經濟》失業率追平歷史低點 紐西蘭月底升息機率增 12:502021/11/03 財經 慧洋10月營收20.87億元 連續7個月創歷史新高 16:192021/11/03 財經 《金融》國銀前3季獲利登次高 存放比陷7成保衛戰 08:012021/11/03 財經 《電腦設備》融程電獲利季季高 前3季營運創全年新猷 08:012021/11/03 財經 櫻花 全年獲利戰新高 04:102021/11/03 證券．權證 商辦大案入帳 華固第三季獲利爆發 04:102021/11/03 證券．權證 迎五倍券 SOGO周年慶業績拚新高 04:102021/11/03 財經要聞 熱門股－宏佳騰 價量揚短線續強 04:102021/11/03 證券．權證 晶片荒 10月機車市場衰退二成 04:102021/11/03 財經要聞 三優勢護體 優高收債有看頭 04:102021/11/03 投資理財 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 英特爾怎麼贏？新半導體王者出爐 市值漲近1個台積電 - 財經 全台房價突飆漲！他驚見「死亡交叉」嚇癱 網一片絕望：它來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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