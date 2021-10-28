蔡英文總統在10月10日發表雙十國慶講話，稱兩岸「互不隸屬」，國軍將持續擴充軍力，展現防衛決心，全力阻止大陸單方面改變現狀的行為。大陸國防部今天（28日）舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非對此回應，「大義所在、動如雷霆，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

譚克非表示，習近平主席在紀念辛亥革命110周年大會上發表重要講話，鄭重宣示堅持一個中國原則和「九二共識」、堅決遏制「台獨」分裂活動、捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志，揭示了祖國統一、民族復興的歷史大勢，指明瞭兩岸關係的前進方向。

譚克非表示，民進黨當局出於「台獨」本性，置中華民族利益和台灣民眾福祉於不顧，煽動對立、叫囂對抗，企圖以所謂「共識」為幌子綁架台灣民意，頻繁勾連外部勢力，加緊謀「獨」挑釁。其數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的卑劣行徑再次證明，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。

譚克非表示，中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。「解決台灣問題，實現國家完全統一，是中華民族根本利益所在，是實現中華民族偉大復興的必然要求。」

譚克非強調，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗一切外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，是中國人民解放軍的神聖使命。大勢所趨、大義所在；不動如山，動如雷霆。中國人民解放軍將強化使命擔當、保持高度戒備，確保在黨和人民需要的時候召之即來、來之能戰、戰之必勝。