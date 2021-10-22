輝瑞公司與其德國合作夥伴BioNTech SE周四發布一項大型研究報告指出，與已完整接種兩劑但未追加第三劑的人相比，其新冠疫苖加強劑的有效性達到95.6%。

兩家公司發布新聞稿表示，這次的加強劑試驗有1萬名16歲以上的民眾參與，他們在之前的試驗中已接種過兩劑新冠疫苖。試驗顯示，在接種完第二劑約11個月後追加第三劑輝瑞/BioNTech新冠疫苖具有良好的安全性，也能對抗高度傳染性的Delta變種病毒。

這些研究數據尚未提交同行審查。

繼美國食藥管理局（FDA）批准莫德納和嬌生的新冠疫苖加強劑並決定開放加強劑混打後，美國疾病管制和預防中心（CDC）也跟進批准。最快周五，超過3900萬已完整接種莫德納疫苖，以及將近1300萬已接種過單劑型嬌生疫苖的民眾將可以接種加強劑。

根據該CDC疫苖專家小組的建議，莫德納的新冠疫苖加強劑將用於65歲以上年長者和高風險族群，並在完整接種兩劑6個月後追加第三針，與輝瑞/BioNTech加強針的施打計畫一致。而嬌生的加強劑則建議用於所有18歲以上民眾，且已經接種過一劑嬌生疫苖至少兩個月。